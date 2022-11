Uccise genitori: avvocato, ergastolo Benno condanna a morte

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - L'avvocato difensore di Benno Neumair, Flavio Moccia, ha chiesto le attenuanti generiche per il suo assistito, imputato per l'omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, e per aver gettato i loro corpi nell'Adige. In aula a Bolzano, nel corso della sua arringa, Moccia ha detto che la richiesta di ergastolo formulata dalla Procura è "una condanna a morte. Ciò che la legge prevede per i terroristi, per i criminali che non si fermano davanti a niente e nessuno. Benno merita questo? Sta a voi decidere", ha detto il legale rivolto alla Corte.

"Il compito della pena è la riabilitazione. La severità della pena da sola è inutile", ha proseguito Moccia. Secondo il legale "l'ergastolo è contrario al vero scopo della pena, che, secondo la Costituzione, deve servire per la riabilitazione".

(ANSA).