Dal 19 novembre all'8 gennaio Mercatino di Natale a Trento

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - Dal 19 novembre all'8 gennaio Trento ospita la 28/a edizione del suo Mercatino di Natale. Tra le novità 2022 due speciali biciclette installate a piazza Duomo che permetteranno ai visitatori di dare il proprio contributo producendo l'energia necessaria a illuminare le luci della festa. Grazie ad un collegamento diretto con un accumulatore le bici infatti produrranno energia con il movimento dei pedali.

"Questa iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Trento, punta a lanciare un messaggio di cruciale importanza, ancor più quest'anno, caratterizzato dall'esigenza di ripensare e ottimizzare i consumi energetici: la transizione ecologica richiede il contributo di tutti. Ciascuno di noi può e deve fare la sua parte", spiega Elisabetta Bozzarelli, assessore comunale al Turismo.

L'appuntamento inaugurale è per sabato 19 in piazza Duomo, con l'accensione del grande albero e la fanfara degli alpini. Ci saranno anche le consuete casette, settantacinque stand in tutto, divise tra piazza Fiera e piazza Battisti e l'enoteca provinciale del Trentino, dal 22 novembre all'11 dicembre 2022, frutto dell'impegno di 64 cantine.

Da segnalare, inoltre, l'inedita caccia al tesoro: scaricando Telegram e cercando il bot @Nett1, un utente virtuale programmato per accompagnare i partecipanti in questa curiosa esperienza. Sarà lui a indicare i luoghi da raggiungere, a raccontare storie e a proporre, soprattutto, indovinelli da risolvere. Nel quartire Le Albere sarà realizzata invece una pista di ghiaccio di 200 metri quadrati utilizzabile ogni giorno dalle 14 fino alle ore 21. Nel corso della manifestazione è prevista la partecipazione di ospiti d'eccezione come i campioni del curling e del pattinaggio Trentino. (ANSA).