In edicola 'Il T', nuovo quotidiano del Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Approda in edicola, dopo il debutto sul web, il nuovo giornale "Il T. Quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige/Südtirol". Il progetto editoriale è promosso dalla Fondazione Syntesis, che raccoglie gli editori (Confindustria Trento, Cooperazione trentina, Ance Trento, Associazione albergatori, Associazione artigiani, Confesercenti del Trentino). Il giornale, di 40 pagine, sarà in edicola tutti i giorni tranne il lunedì. La copertura delle notizie sul web è invece assicurata su sette giorni.

Il direttore del giornale, Simone Casalini, nel suo editoriale, ha citato le parole di Jules Verne, affermando che "la percezione di finitezza e di sfida che coglieva l'autore del 'Viaggio al centro della terra' può essere assunta come elemento di riflessione per la nuova storia editoriale, che si pone, in primis, l'esigenza di riflettere sul senso delle parole, dei significati, delle rappresentazioni e dei linguaggi con i quali far emergere le identità in movimento della società trentina e delle sue multiformi comunità".

Un augurio di buon lavoro alla redazione è stato espresso, attraverso una lettera, dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. "L'inizio di una nuova avventura imprenditoriale è sempre emozionante e in questo caso l'emozione è ancora più forte perché parliamo d un'impresa editoriale tutta trentina, che va ad arricchire il panorama dell'informazione locale", ha scritto Fugatti. (ANSA).