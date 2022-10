Rapporto Ire, calo nei consumi di elettricità e nel turismo

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - A settembre i consumi di energia elettrica dell'economia altoatesina sono risultati inferiori ai livelli dello stesso mese dell'anno scorso (-3,6%). Questo è quanto emerge dal rapporto mensile dell'Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio Bolzano. Guardando ai singoli settori, una diminuzione particolarmente significativa si è registrata nel comparto manifatturiero (-6,2%), ma un calo si è osservato anche nei servizi (-5,0%) e nell'agricoltura (-3,8%). Nel settore "Energia ed ambiente" (+10,1%) e nel comparto turistico (+2,0%) si è invece registrato un aumento.

Il rapporto dell'Ire registra un calo nel settore del turismo, con più di 6,1 milioni di presenze, corrispondenti ad un calo del 4,1% ad agosto 2022, rispetto al valore record raggiunto lo stesso mese dello scorso anno.

Vola invece l'export con un +14,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel secondo trimestre del 2022 sono state esportate merci dall'Alto Adige per un valore complessivo pari a quasi 1,7 miliardi di euro.

Nel secondo trimestre 2022, tra aprile e giugno, il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a circa 263.600 unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano 5.400.

Rispetto allo stesso trimestre del 2021 è aumentato il numero di occupati (+5,3%), mentre il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito sensibilmente (-37,9%). Il tasso di disoccupazione è sceso al 2,0%.

A settembre il livello dei prezzi a Bolzano è diminuito dello 0,4% rispetto al mese precedente. Considerando gli ultimi 12 mesi, il livello dei prezzi è salito del 10,8%, si legge nel rapporto dell'Ire. (ANSA).