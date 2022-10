Covid: Gimbe, cala incidenza contagi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Risulta in calo l'incidenza dei contagi da Covid-19 in Trentino Alto Adige nella settimana compresa tra il 19 e il 25 ottobre. Lo conferma il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

In Alto Adige, si registra una diminuzione dei nuovi casi (-34,5%) rispetto alla settimana precedente. Rimane sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (17%) e in terapia intensiva (3%).

Anche in Trentino vi è una diminuzione dei nuovi casi del 31,6% rispetto alla settimana precedente, mentre rimane sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (17%) e in terapia intensiva (3,3%). (ANSA).