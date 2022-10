Dolomiti Conference:Ceo Axa,in prima linea per sostenibilità

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - "Axa è sempre stata molto vicina al tema della transizione climatica, inserendola anche all'interno dei propri pilastri strategici". Cosi, il ceo del gruppo Axa, Giacomo Gigantiello, a margine della giornata conclusiva della Dolomite Conference.

"Abbiamo tre livelli di intervento. Il primo è quello dell'investitore: abbiamo 26 miliardi di euro investiti in asset entro la fine del 2023; entro il 2025 intendiamo raggiungere il traguardo degli investimenti in 'Connect zero emission'. Il secondo livello è quello dell'assicuratore: stiamo rivedendo la catena del valore per essere certi di offrire copertura per la transizione climatica. Infine, il terzo livello prevede il nostro contribuire alla diminuzioni delle emissioni, sia dell'organizzazione (nel 2021 c'è stata una riduzione del 59%), sia con progetti concreti, con 1,5 miliardi di euro investiti nella piantumazione di nuove aree boschive", ha specificato Gigantiello. (ANSA).