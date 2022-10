Inaugurato a Trento il Mercato coperto di Campagna amica

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Un luogo in cui si potrà acquistare il meglio della produzione agricola trentina, ma anche uno spazio di confronto con gli agricoltori e di informazione sui prodotti a chilometro zero e sulle eccellenze del territorio. Si tratta del Mercato coperto di Campagna amica, inaugurato a Trento nell'ambito di una festa organizzata dalla Coldiretti del Trentino Alto Adige. Al taglio del nastro - riporta una nota - erano presenti i vertici dell'organizzazione, tra cui il presidente Gianluca Barbacovi, l'arcivescovo Lauro Tisi, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il vicesindaco, Roberto Stanchina, e il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina.

"L'idea di dare vita al mercato coperto nasce dalla volontà di portare la campagna in città. In questo modo i cittadini avranno la possibilità non solo di acquistare dei prodotti genuini del territorio, ma anche di conoscere gli agricoltori e le realtà aziendali legate al territorio trentino. Una garanzia di qualità e di salubrità del prodotto, proprio perché il coltivatore 'ci mette la faccia' e apre le porte della propria azienda", spiega Barbacovi.

Il mercato punterà sulla stagionalità dei prodotti, anche attraverso eventi che esalteranno le caratteristiche nutrizionali e di coltivazione. Si potranno trovare produzioni orticole e frutticole, formaggi, carne, pesce d'acqua dolce, uova, miele, erbe officinali, pane e farina, ma anche prodotti trasformati e di cosmesi. Attualmente sono presenti 15 aziende trentine, distribuite in uno spazio di 300 metri quadrati.

"La crisi che stiamo attraversando su vari fronti, dalla congiuntura internazionale all'impatto dei cambiamenti climatici, ci ricorda quanto sia rilevante il settore primario, costituito da agricoltura, allevamento e comparto lattiero-caseario, sia per la produzione di beni essenziali che per la tutela e la cura del nostro territorio", ha affermato Tonina.

Il mercato si trova in piazza Silvio Pellico. Sarà aperto nelle giornate di martedì dalle 16.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle 9 alle 14. (ANSA).