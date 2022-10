Corte conti: Kaswalder a giudizio per caso Pruner

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - La Procura della Corte dei conti di Trento ha citato in giudizio il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, per l'ipotesi di danno patrimoniale causata dal licenziamento di Walter Pruner. Il provvedimento - si apprende - segue la sentenza del Tribunale di Trento, poi confermata dalla Corte di appello, sull'illegittimità del licenziamento.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Corte dei conti, la soccombenza nel giudizio civile dovuta alla violazione delle procedure e in assenza di motivazioni legittimanti per l'interruzione unilaterale del rapporto di lavoro ha comportato la condanna del Consiglio provinciale a corrispondere in favore dell'ex dipendente la somma di 149.494 euro per risarcimento del danno.

La Procura ha citato Kaswalder in giudizio a titolo di colpa grave per un importo di 89.696 euro, pari al 60% dell'originaria e provvisoria contestazione di responsabilità amministrativa.

L'udienza innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stata fissata per il 19 aprile 2023, alle ore 10.

