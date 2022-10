In Alto Adige alle comunali un terzo delle candidature di donne

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - "È un gran giorno oggi: abbiamo fatto un passo di enorme importanza verso una politica equilibrata, in cui speriamo che il punto di vista altrettanto importante delle donne non venga mai più trascurato". Lo affermano i consiglieri regionali dei Verdi dopo l'approvazione, con 27 voti favorevoli, del loro disegno di legge che stabilisce che, in futuro, un terzo delle candidature su ogni lista alle elezioni comunali dovrà essere costituito da donne.

"Essere una donna e venire eletta a una carica politica è ancora oggi estremamente difficile - sostengono i Verdi - Lo dimostrano i risultati delle ultime elezioni comunali in Alto Adige: sono state elette tredici sindache e 103 sindaci; nella maggior parte dei comuni la percentuale di donne elette non raggiunge il 25%". (ANSA).