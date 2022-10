Per la prima volta Vignaioli Trentino alla Vinea Tirolensis

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Per la prima volta, una rappresentanza di 15 Aziende socie del Consorzio Vignaioli del Trentino parteciperà alla Vinea Tirolensis, la manifestazione annuale organizzata dall'Associazione Vignaioli dell'Alto Adige (Freie Weinbauern Südtirol) all'interno della Fiera Hotel di Bolzano. "Questa prima volta alla Fiera di Bolzano - dice la presidente del Consorzio Clementina Balter - rappresenta la prosecuzione naturale di una collaborazione a cui teniamo molto e un nuovo importante tassello del rapporto di profonda stima ed amicizia che lega i Vignaioli del Trentino e dell'Alto Adige".

Continua la Presidente Balter: "Sarà l'occasione per far conoscere meglio i nostri prodotti e più in generale l'eccellenza dell'enologia trentina, ma soprattutto, in questo momento nuovamente critico per il comparto, per instaurare nuovi rapporti commerciali con gli attori del canale horeca del Trentino e dell'Alto Adige." Le Aziende trentine presenti in Fiera, insieme a più di 60 Vignaioli sudtirolesi, saranno: Balter (Rovereto), Cavic (Bleggio), Cesconi (Lavis), Cobelli (Lavis), Comai (Riva del Garda), De Vigili (Mezzolombardo), Furletti (Riva del Garda), Grigolli (Mori), Mas dei Chini (Trento), Redondel (Mezzolombardo), Resom (Trento), Sondelaite (Brentonico), Tenuta Volpare (Trento) e Zanotelli (Cembra). (ANSA).