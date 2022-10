Volpe rieletto presidente nazionale della Card

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Gennaro Volpe è stato rieletto presidente nazionale della Card (Confederazione associazioni regionali di distretto-Società scientifica delle attività sociosanitarie territoriali). La riconferma alla presidenza per il triennio 2023-25 - riporta una nota - è avvenuta nella prima giornata del 20/o congresso nazionale della confederazione, in corso a Trento.

"Card è in ottima salute. La rielezione rappresenta per me una grande soddisfazione: continuerò e porterò avanti il mio impegno per gli iscritti e per tutti gli operatori distrettuali.

Nell'ambito delle riforme in atto, credo che la figura del direttore del distretto deve fungere da coordinatore e da regia in tutto ciò che sta avvenendo. Si tratta di una figura nuova che non deve avere funzioni 'prefettizie', bensì dovrebbe essere una sorta di direttore d'orchestra che coordini tutti 'solisti' del territorio affinché possano collaborare nei processi importanti in corso", ha dichiarato Volpe. (ANSA).