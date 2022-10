Arrivato a Trento il 'Treno della memoria'

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - Il "Treno della memoria", allestito dal gabinetto del Ministero della difesa in occasione del centenario del Milite ignoto, è arrivato nella mattina nella stazione ferroviaria di Trento. Il convoglio, proveniente da Aquileia, ha già ripercorso lo storico viaggio che condussero le spoglie del soldato senza nome, simbolo dei 600.000 caduti in divisa italiana durante la Grande guerra, fino all'Altare della Patria, a Roma.

Il treno, un convoglio d'epoca perfettamente conservato, è stato accolto dalle autorità militari locali e dai rappresentanti delle istituzioni provinciali e cittadine, assieme a numerosi studenti. Nell'occasione, il generale Matteo Spreafico, capo di stato maggiore del Comando truppe alpine del Trentino Alto Adige, ha spiegato ai presenti, il valore morale dell'iniziativa, "che non è una celebrazione del mito della guerra, ma un tributo di onore al sacrificio di tanti ragazzi".

(ANSA).