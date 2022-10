Al via la prima edizione del Trentodoc Festival

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - Si apre ufficialmente la prima edizione del Trentodoc Festival, una tre giorni dedicata interamente alle bollicine di montagna con degustazioni, "show cooking" e confronti tematici. Il primo appuntamento della kermesse, "Trentodoc al Castello", si è tenuto nella cornice del Castello del Buonconsiglio, mentre l'inaugurazione ufficiale del festival è prevista per oggi, alle ore 18.30, al Chiostro degli Agostiniani, in vicolo San Marco a Trento.

All'evento di apertura interverranno il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, gli assessori provinciali Roberto Failoni e Giulia Zanotelli, il presidente dell'Istituto Trento Doc, Enrico Zanoni, il presidente e l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Gianni Battaiola e Maurizio Rossini, il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli e il vicedirettore del Corriere della Sera, Luciano Ferraro.

"Gli obiettivi di questo festival sono quelli di valorizzare l'eccellenza delle bollicine di montagna, il grande lavoro delle nostre aziende e di promuovere sempre di più l'enoturismo, quindi il connubio agricoltura e turismo. In questi anni, le aziende trentine hanno saputo investire e rafforzare la qualità delle produzioni, facendosi riconoscere sia a livello nazionale e che internazionale. La Provincia autonoma di Trento ha sostenuto questo comparto sia in termini di investimenti che di promozione. Su questa strada dobbiamo sicuramente proseguire e il Trentodoc Festival va in questa direzione", ha affermato l'assessore all'agricoltura, Zanotelli.

Fino a domenica 9 ottobre, i palazzi storici di Trento e le cantine del Trentino ospiteranno eventi ed iniziative aperte al pubblico per far conoscere una delle produzioni di eccellenza del territorio. (ANSA).