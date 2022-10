Morta in una forra, si indaga per omicidio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 OTT - La Procura di Trento ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di Vinitha Nicolò, 39enne residente a Vervò, in valle di Non (Trentino). La donna, nota in valle, dove si era trasferita da Lavis, era stata trovata lo scorso 29 settembre nella forra del Rio Pongaiola, sempre in val di Non, dopo 24 ore di ricerche scattate dopo l'allarme della famiglia.

Va detto che quella dell'omicidio resta al momento solo una ipotesi, gli inquirenti non escludono infatti che possa trattarsi di un incidente. (ANSA).