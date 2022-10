Carabinieri: Gen. Riccardi nuovo comandante Legione Tn-Aa

(ANSA) - BOLZANO, 03 OTT - Si è recentemente insediato a Bolzano il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, il Generale di brigata Roberto Riccardi che oggi ha incontrato i media. Giornalista - iscritto all'Ordine - e scrittore, Riccardi al Comando Legione avrà una funzione di coordinamento ed indirizzo dell'attività dei Comandi provinciali dei carabinieri di Trento e Bolzano.

Per capire la nuova realtà, con cui avrà a che fare, il generale ha detto di aver iniziato a legere libri di storia dell'Alto Adige e di aver consultato le varie testate online.

"Anche se in Trentino-Alto Adige c'è meno criminalità rispetto a Palermo, dove ho precedentemente prestato servizio, non bisogna mai abbassare la guardia. Anche se le acque sembrano calme, bisogna approfondire la conoscenza del territorio", ha detto Riccardi. (ANSA).