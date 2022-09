Tennis: anche Sinner in semifinale a Sofia

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del 'Sofia Open', torneo Atp 250 sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale bulgara, dotato di un montepremi di 534.555 euro e del cui titolo Sinner è il detentore. Oggi l'altoatesino ha battuto per 6-2 6-3 l'australiano Aleksandar Vukic in un incontro dei quarti di finale. (ANSA).