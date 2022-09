Covid: un morto e 628 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Prosegue il trend negativo della pandemia in Alto Adige. Oggi si registrano un decesso (una donna over 80) e 628 nuovi casi. L'incidenza sale di 47 a 587. Gli altoatesini in quarantena sono 3.595, mentre quelli guariti 272.

Secondo i dati di ieri i pazienti nei normali reparti sono 89 (+10), quelli nelle cliniche private 2, mentre quelli in terapia intensiva 4 (+0). (ANSA).