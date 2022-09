Urban Play Agenda fa tappa l'8 ottobre sui prati del Talvera

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - È in arrivo a Bolzano Urban Play Agenda 2030, uno spazio di sensibilizzazione e attivazione della cittadinanza sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 Onu. Insieme a 30 partner (enti pubblici, privati e del terzo settore), la cooperativa sociale Studio Comune proporrà un ricco programma di attività, esperienze e giochi sul tema della sostenibilità. Il progetto fa parte del Festival per lo sviluppo sostenibile 2022 organizzato a ottobre da Asvis l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile in diverse città italiane ed è partner event dei Sustainability days organizzati dalla Provincia di Bolzano dal 6 al 9 settembre.

Urban Play si svolgerà l'8 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 sui prati del Talvera di Bolzano (vicino al Ponte Talvera).

Dalle ore 10 alle 17 in diversi stand sarà proposta una giornata di attivazione della cittadinanza sui 17 obiettivi dell'Onu per lo sviluppo sostenibile fatta di giochi, esperienze, dialoghi, incontri.

Dalle ore 17 alle 18 dialogo conclusivo "Sfide e impatto dell'Agenda 2030. Come possiamo contribuire al suo prossimo sviluppo?" con la partecipazione dell'assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer, l'assessora comunale Chiara Rabini, il presidente di Eurac Research Roland Psenner, pubblico e partner del progetto, moderato da Hanspeter Vikoler dell'Onu World Food Programme.

"Il progetto - spiegano gli organizzatori - è rivolto al pubblico di tutte le età, lingue o provenienze e gli eventi attrarranno e coinvolgeranno interessati e passanti. In linea con l'obiettivo 17 dell'Agenda 2030, partnership per gli obiettivi, il progetto mette in relazione molteplici attori che hanno attivato pratiche di sostenibilità: pubbliche amministrazioni comunali, provinciali e regionali, organizzazioni del terzo settore, imprese, enti di ricerca, università e biblioteche. Sui prati del Talvera sarà così promosso un cambiamento culturale e un nuovo stile di vita per uno sviluppo sostenibile". (ANSA).