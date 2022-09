Lavori su statale 421 per rischio crolli, chiusura totale

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Sono tutt'ora in corso i lavori di mitigazione del rischio da crolli sulla statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno tra San Lorenzo Dorsino e Molveno, tra i km 27+360 e 28+100. Questi lavori, avviati il 4 novembre 2021 - sottolinea la Provincia di Trento in una nota - prevedono la realizzazione di una serie di barriere paramassi a monte della sede stradale che collega gli abitati di San Lorenzo Dorsino e Molveno con l'intento di proteggere il più possibile la carreggiata dalla caduta di massi dal versante soprastante. Per eseguire alcune lavorazioni di messa in sicurezza del versante si rende necessaria, con l'obiettivo di preservare la sicurezza degli utenti della strada, una limitazione al traffico.

In particolare è prevista la chiusura totale della statale 421 dal km 27 al km 29 circa, dal 26 settembre al 12 ottobre, nelle fasce orarie dalle 8.15 alle 12:15 e dalle 13.15 alle 17.00, dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 settembre la statale 421 sarà però aperta al traffico e quindi transitabile. Inoltre, in caso di condizioni meteorologiche avverse che non consentano l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche non si darà luogo alla chiusura della strada. (ANSA).