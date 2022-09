Ferrari: in Trentino Alto Adige 5/a edizione Cavalcade Classiche

Si è conclusa la quinta edizione della Cavalcade Classiche, che ha riunito in Trentino Alto-Adige 65 Ferrari d'epoca provenienti da tutto il mondo. L'evento, riservato in via esclusiva ai proprietari di storiche Ferrari, si è svolto lungo gli itinerari più affascinanti del Parco Naturale Adamello Brenta, delle valli trentine e del Lago di Garda.

Gli ospiti internazionali della Casa hanno partecipato inoltre a una gara di regolarità che nel corso di tre giorni ha preso il via da Pinzolo, nell'alta Val Rendena, per attraversare gli imponenti paesaggi dolomitici. Le parate e le esposizioni delle vetture hanno animato i centri storici di Cavalese, Merano, Riva del Garda e Trento, raccontando 75 anni di design e tecnologia del Cavallino Rampante. La lista dei modelli partecipanti ha fatto la gioia degli appassionati, che hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino alcune prestigiose auto del passato, quali la Ferrari 166 MM, la Ferrari 212 Inter, la Ferrari Dino 246 GT e la F40.

La Cavalcade, uno degli esclusivi eventi su invito organizzati da Ferrari, ha riunito ancora una volta equipaggi di numerose nazionalità che, attraverso la condivisione di esperienze autentiche e memorabili, entrano a far parte di una sola comunità unita dalla passione per il Cavallino Rampante.