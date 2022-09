Zan (Pd), mettere al centro la persona con i suoi diritti

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - "Il Pd, la coalizione di centro-sinistra, mette al centro la persona con i suoi diritti che sono diritti sociali, del lavoro e le questioni ambientali, di cui la destra non si occupa e vota contro". Lo ha detto l'onorevole Alessandro Zan oggi a Bolzano per concludere la campagna elettorale.

"Noi abbiamo delle bombe d'acqua, dovute ai cambiamenti climatici, e un territorio che non è in grado di sopportare questi cambiamenti come abbiamo visto nelle Marche. Sono cose che succedono anche qui in Alto Adige e in tutta Italia", ha continuato Zan. "Poi ci sono i diritti, non solo quelli della legge Zan, ma anche quelli dello Ius scholae e del fine vita e il tema dell'autocoltivazione della cannabis per combattere le mafie. Dall'altra parte sento solo astio, odio e tentativi di comprimere i diritti delle persone e perciò ci troviamo davanti ad un bivio e dobbiamo lottare fino all'ultimo giorno per far sì che l'Italia non cada nelle mani di chi ha già dimostrato di non saper governare e che diventa oggi ancor più pericolosa, perchè dimostra che i riferimenti in Europa sono quelli di Orban e dell'Ungheria e noi sappiamo che in quel Paese non c'è più la democrazia. Noi dobbiamo impedire che l'Italia diventi come l'Ungheria e la Polonia, perché la vera paura è questa. La campagna elettorale punta a rendere le persone consapevoli di questo", ha detto Zan oggi.

In piazza della Mostra a Bolzano c'era anche il candidato di Bolzano Bassa atesina per il Senato, l'ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli che ha detto "che non falliremo, perché contiamo su persone che hanno esperienza e io mi permetto di dire che sono fra questi". In corsa per il proporzionale alla Camera anche Sara Endrizzi, assessora al Comune di Laives. (ANSA).