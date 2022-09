Uccide il padre a Innsbruck e si costituisce alla polizia

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Ieri sera, la polizia tirolese ha trovato in un appartamento a Innsbruck la salma di un uomo di 63 anni, vittima di un delitto. Sulla salma sono state trovate varie ferite da arma da taglio. Poco dopo, il figlio 38enne si è costituito al posto di polizia dell'aeroporto di Innsbruck confessando di aver ucciso suo padre. L'uomo ora è in arresto.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del delitto e l'esatta causa di morte. (ANSA).