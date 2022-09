Svp, parole di Meloni su autonomia sono campanello d'allarme

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - La lettera aperta di Giorgia Meloni sull'autonomia è "un campanello d'allarme per gli altoatesini, che domenica devono votare contro il nuovo centralismo, contro il nuovo nazionalismo e contro meno Europa in Italia". Lo ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer in una conferenza stampa. "Difenderemo l'autonomia a tutti i livelli. Chi si ferma regredisce e questo vale anche per la nostra autonomia", ha continuato.

"Meloni non si rende neanche conto di quello che dice, visto che la sua lettera evidentemente doveva tranquillizzare gli altoatesini", ha detto la senatrice Svp Julia Unterberger che si ricandida a Merano. La leader di Fdi "vede in Orban un esempio" e "le sue posizioni sulle donne e sulla famiglia fanno temere un passo indietro per la nostra democrazia liberale", ha proseguito. Hanno preso la parola anche i candidati Renate Gebhard, Dieter Steger, Meinhard Durnwalder, Manfred Schullian, che sono tutti parlamentari uscenti, mentre l'unica new entry è il sindaco di Cortina all'Adige Manfred Mayr ("sono figlio di questa terra, sono nato qui e sarò sepolto qui") che corre nel conteso collegio Bolzano - Bassa Atesina.

Oltre ai candidati, sono intervenuti anche alcuni big del passato della Volkspartei. "La nostra autonomia - ha ribadito l'ex presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder - non ci è stata regalate, ma è ancorata da contratti internazionali.

"Ci sono legislature durante le quali dobbiamo giocare in difesa, per questo motivo è importante mettere in campo la squadra migliore", ha commentato invece l'ex segretario ed ex deputato Siegfried Brugger. (ANSA).