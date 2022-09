Onu: Alto Adige citato come modello per tutale minoranze

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - L'Alto Adige è stato citato in più occasioni come modello durante l'incontro di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni unite che in queste ore si sta svolgendo a New York in occasione del 30/o anniversario della Dichiarazione delle Nazioni unite sui diritti delle minoranze.

Il rappresentante speciale delle Nazioni unite per le questioni delle minoranze Fernand De Varennes, ha indicato l'Alto Adige come prova che la tutela delle minoranze possa avvenire in modo positivo e duraturo.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen è stato il primo capo di stato a prendere la parola. "Come tirolese - ha detto - ho sempre in mente la storia della minoranza linguistica tedesca in Italia, la questione mi sta a cuore". "Dopo una lunga e difficile storia l'autonomia altoatesina oggi e un esempio come la tutela dei diritti delle minoranze possa avere successo", ha proseguito Van der Bellen. "Molte imprese austriache che esportano in Italia, che è il nostro secondo partner commerciale, iniziano aprendo una sede in Alto Adige".

Anche il presidente svizzero Ignazio Cassis, durante il suo intervento ha citato l'Alto Adige. Il premier sloveno Robert Golob ha fatto i complimenti all'Italia e all'Austria parlando del modello altoatesino. All'incontro a New York partecipa anche il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. (ANSA).