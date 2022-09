Gmm, una nuova scuola in Benin con il sostegno della Cei

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - Con un contributo della Conferenza Episcopale Italiana dai fondi dell'8 per mille, il Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano (Gmm) costruirà una scuola primaria nel villaggio di Firou, a circa 200 km da Natitingou, nel nord del Benin, in Africa occidentale.

Una volta completata, la scuola offrirà accesso all'istruzione ad oltre 300 bambine e bambini del villaggio di Firou e di quindici piccoli villaggi limitrofi, molti dei quali attualmente non frequentano alcuna scuola.

La scuola di Firou, villaggio in cui il Gmm lo scorso anno ha costruito una perforazione per l'acqua potabile, disporrà di sei aule, un ufficio di direzione, un magazzino, i servizi igienici ed una sala polivalente che sarà messa a disposizione anche della popolazione locale. Il costo previsto dell'opera è di circa 214.000 euro, coperto in buona parte dal contributo di quasi 180.000 euro della Cei.

Grazie al sostegno della Cei, il Gmm, Odv meranese fondata da Alpidio Balbo, negli ultimi anni, ha realizzato in Benin, tra l'altro, anche una scuola secondaria professionale a Kouande, la sede dell'Istituto di studi per la formazione di educatori specializzati retto dalle Suore Salesiane a Cotonou e la scuola secondaria del centro scolastico "Maria Adelaide" di Bembereke.

