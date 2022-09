Motori: sole e sport per la tappa Aci golf di Folgaria

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Dopo il rinvio per temporale lo scorso 27 agosto, si è tenuta sabato 17 settembre al campo di golf di Folgaria la tappa trentina di selezione del 31esimo Campionato italiano, aperta a tutti i Soci ACI ed organizzata dall'Automobile Club Trento. Nonostante qualche iniziale goccia di pioggia e fiocchi di neve in alta quota, è stato il sole il protagonista della giornata. Il campionato, riconosciuto come uno dei più importanti del panorama golfistico amatoriale italiano - tanto da aver ottenuto anche per questa edizione il patrocinio della Federazione Italiana Golf - è suddiviso in 39 tappe sull'intero territorio nazionale, che nel complesso stanno portando sul green oltre 3.000 persone. La finale si disputerà dal 3 al 7 ottobre 2022 in Sardegna, a Porto Cervo, presso il Pevero Golf Club.

"Questa volta il meteo è stato dalla parte nostra e di tutti gli amanti del golf. Ci tenevamo, visto che nel 2022 festeggiamo il 25esimo anno di presenza all'interno del Campionato, e ci tenevamo anche a fare bene, a dimostrazione che il nostro Ente, oltre ad occuparsi di mobilità, traffico ed educazione stradale, ha a cuore i circa 11.000 soci che ad oggi rappresenta, verso i quali organizza periodicamente eventi e momenti anche conviviali", ha affermato il Direttore dell'Automobile Club Trento.

Gli iscritti alla prima gara di agosto erano 111 (una quarantina in più rispetto al 2021), mentre all'appuntamento di recupero 68, i quali si sono sfidati su un campo molto tecnico, di 18 buche, fino quasi a sera, con la formula stroke play individuale su due categorie nette: 1^ categoria riservata (handicap di gioco fino a 17 - 18 buche medal), 2^ categoria limitata (handicap di gioco da 18 a 36 - 18 buche stableford). A seguire, sempre in serata, le premiazioni, alla presenza del Presidente dell'Ac Trento Fiorenzo Dalmeri, del neo Direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla, assieme al Presidente del Golf Club di Folgaria Fabrizio Bevilacqua e al Direttore Daniele Binda.

Presenti alla consegna dei premi anche il vicesindaco di Folgaria e l'a.d. di Folgaria Ski. Ottengono il pass per la finale in Costa Smeralda i vincitori dei premi netti nelle due categorie: Fabio Cusinato e Gianluca Valente, Soci dell'Ac Trento. (ANSA).