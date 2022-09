Escursionista 26enne scivola e cade per 40 metri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Un giovane escursionista di 26 anni, residente a Castel Tesino (Trentino), è rimasto ferito dopo una caduta di circa quaranta metri lungo il sentiero 387.

Il 26enne è partito da Malga Cavallara per un'escursione in compagnia di un amico quando - si apprende dal Soccorso alpino del Trentino - è accidentalmente ruzzolato nei pressi di Forcella della Cavallara (a circa 1980 metri di quota) dopo essere scivolato dal sentiero. Il giovane, che ha riportato un trauma cranico importante ma è rimasto cosciente, è stato soccorso dall'equipe medica calata sul posto dall'elicottero, ed è poi stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. (ANSA).