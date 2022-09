Orsi Trentino: Aidaa presenta esposto per morte F43

(ANSA) - TRENTO, 07 SET - L'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Trento per la morte dell'orsa F43. Lo rende noto l'associazione, per la quale sulla "morte dell'orsa permangono zone d'ombra che devono essere chiarite".

"Nonostante le rassicurazioni che arrivano da fonti ufficiali, chiediamo alla Procura di Trento una inchiesta severa sulle cause di questa orsa che veniva definita problematica per il suo continuo avvicinarsi agli insediamenti umani della zona.

Noi chiediamo innanzitutto che sia fatta l'autopsia dell'orsa alla presenza di un veterinario patologo esperto nominato direttamente dalla Procura e quindi indipendente, e chiediamo che siano sentiti come persone informate sui fatti tutti coloro che hanno partecipato alla mortale operazione che doveva servire al cambio del collare", scrive l'associazione. (ANSA).