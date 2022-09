Estate in Trentino tra le più calde degli ultimi 100 anni

(ANSA) - TRENTO, 07 SET - La temperatura media dell'estate meteorologica 2022 (nei mesi di giugno, luglio e agosto) è risultata eccezionalmente elevata. Negli ultimi cento anni è stata inferiore solo a quella del 2003, ma con più giorni con temperature massime superiori ai 30 gradi centigradi. Lo confermano i dati di Meteotrentino.

A Trento, località Laste, si sono registrati in assoluto 65 giorni con temperature massime superiori a 30 gradi centigradi (nel 2003 si era arrivati a 64).

Le precipitazioni sono state a prevalente carattere convettivo e, quindi, molto disomogenee. Il valore cumulato stagionale delle precipitazioni è stato generalmente vicino o inferiore alla media, ma, localmente, si sono misurati valori superiori alla media (come è avvenuto lo scorso 5 agosto in Val di Fassa, con pioggia intensa e localizzata). (ANSA).