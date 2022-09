Rfi: Firmi, contiamo di rispettare programma Bypass Trento

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - Concluso l'iter amministrativo, iniziato ad ottobre 2021, il progetto per la circonvallazione ferroviaria di Trento passa alla fase realizzativa, con l'emanazione dell'ordinanza che costituisce il quadro di riferimento per la pubblicazione degli atti di gara. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, la commissario straordinario di Governo per il potenziamento della linea Fortezza-Verona, Paola Firmi (Rfi).

"Nei prossimi giorni formerò l'ordinanza che costituisce il quadro di riferimento a cui dovrà attenersi la stazione appaltante per bandire gara di appalto. Contiamo di rispettare così il programma temporale, con la consegna delle prestazioni entro l'anno, come previsto dalla normativa di riferimento", ha detto Firmi.

Nell'ambito dell'iter autorizzativo, assieme al documento congiunto del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura sulla compatibilità ambientale del progetto, sono stati acquisite ance le prescrizioni degli enti coinvolti. Tra queste, si prevede il prolungamento della galleria artificiale di imbocco nord di circa 160 metri, il mantenimento per 20 mesi dall'avvio dei lavori dell'attuale capolinea della Trento-Malè, le indagini ambientali integrative e il cantiere pilota, il contenimento delle occupazioni temporanee e gli apprestamenti per la prosecuzione del quadruplicamento della linea del Brennero verso nord.

"Quest'opera rientrare tra quelle per cui è previsto un aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo delle materie prime: l'impatto sarà infatti maggiore dei 930 milioni inizialmente previsti", ha concluso il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).