Marmolada: riapre la ferrata Punta Penia, dalla Val Contrin

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - Riapre l'accesso alla vetta della Marmolada tramite la via ferrata di Punta Penia. Lo ha stabilito con un'ordinanza il sindaco del Comune di Canazei, Giovanni Bernard.

La ferrata si raggiunge dalla Val Contrin (in Val di Fassa), proseguendo sul sentiero 606 dal Rifugio Contrin. Al tracciato, al momento l'unico itinerario consentito per raggiungere la vetta di Punta Penia, a 3.343 metri di altitudine, sono stati aggiunti alcuni punti di sosta per agevolare il passaggio di quanti salgono e scendono.

A partire da oggi, 22 agosto, è riaperta anche Capanna Punta Penia, il rifugio in cima alla Marmolada.

Rimane interdetta agli escursionisti buona parte del versante nord della montagna, con una propaggine fino al lago Fedaia.

