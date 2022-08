Covid: 277 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Resta stabile l'incidenza settimanale, mentre diminuiscono gli attualmente positivi al Covid-19 in Alto Adige. Le nuove infezioni accertate, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale sono 277: di queste, 6 sono state rilevate sulla base di 234 tamponi pcr e 271 sulla base di 1.731 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ferma ai valori di ieri (299), mentre gli attualmente positivi in isolamento sono 2.453 (283 in meno rispetto ad ieri).

Diminuiscono, secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati in area medica: sono 42 (8 in meno rispetto al giorno precedente. Sempre solo un paziente è ricoverato in terapia intensiva, mentre altri 10 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. I guariti sono 560 per un totale di 248.480. (ANSA).