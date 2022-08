I Radiodervish aprono 27/a edizione 'I suoni delle Dolomiti'

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Al via, il prossimo lunedì 22 agosto al Pian della Nana nelle Dolomiti di Brenta, in Trentino, la 27/a edizione del festival "I suoni delle Dolomiti".

Protagonisti dell'appuntamento saranno i Radiodervish, con un concerto dedicato al ricordo di Franco Battiato.

Il concerto avrà luogo nei pressi di malga Tassulla, alle ore 12, nell'anfiteatro naturale di Pian della Nana, unico nel suo genere. In caso di maltempo si recupera alle 17.30 all'Auditorium del polo scolastico di Cles. (ANSA).