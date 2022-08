Elezioni: Svp va da sola nel collegio senatoriale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - La Svp presenterà un proprio candidato nel collegio senatoriale di Bolzano-Bassa Atesina.

"Non si tratta di candidarsi contro qualcun altro, ma di dare agli elettori della circoscrizione senatoriale di Bolzano l'opportunità di esprimere il proprio voto per una forte rappresentanza dell'Alto Adige a Roma", ha dichiarato il segretario politico del partito di raccolta sudtirolese, Philipp Achammer, dopo la riunione dell'esecutivo che ha confermato i risultati delle primarie tenute ieri.

Per il collegio senatoriale che comprende il capoluogo, rimasto fuori dalle primarie, ci sono stati. ha riferito Achammer, "numerosi colloqui con i gruppi locali interessati" ed "il risultato di queste discussioni è molto chiaro: la Svp deve presentare un proprio candidato al voto del 25 settembre".

Sul nome del candidato la decisione è ancora da prendere.

"Nelle prossime 24 ore - riferisce ancora Achammer - il presidente della Provincia di Bolzano ed io, insieme ai rappresentanti delle circoscrizioni di Bolzano città e provincia e della Bassa Atesina, discuteremo della persona che candideremo in questa circoscrizione" e dopo questa consultazione "presenteremo una proposta comune all'esecutivo".

Per quanto riguarda gli altri collegi, l'esecutivo ha confermato all'unanimità il voto delle primarie con cui i gruppi locali della Stella alpina hanno indicato Meinhard Durnwalder, Renate Gebhard, Manfred Schullian, Dieter Steger e Julia Unterberger. (ANSA).