Covid: in Alto Adige 425 nuovi casi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 425 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 7 sono stati rilevati sulla base di 257 tamponi pcr e 418 sulla base di 2.244 test antigenici.

Dopo oltre un mese in continuo calo, torna lievemente a crescere l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 299 (18 in più rispetto ad ieri). Cresce anche il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 2.736 (227 in più).

Secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 50 nei normali reparti ospedalieri (4 in più) ed uno in terapia intensiva. I guariti sono 198 per un totale di 247.920. (ANSA).