Esce di strada con l'auto, ferito giovane di 23 anni

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - Un ragazzo di 23 anni è finito in ospedale a Trento dopo un incidente che si è verificato la scorsa notte verso mezzanotte e mezza tra Molveno e Andalo, sulla strada ss421. Il giovane, che era da solo in auto, è andato a sbattere contro una roccia in uno dei punti in cui la carreggiata si restringe: l'auto si è dapprima girata su un fianco e poi si è raddrizzata terminando la corsa contro il guard rail a lato strada.

Sul posto i carabinieri, il personale sanitario della Croce Bianca ed i vigili del fuoco volontari di Molveno. È intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato il 23enne al Santa Chiara: il giovane non è in pericolo di vita e ha riportato solo lievi ferite, tanto che dovrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi. (ANSA).