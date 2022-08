Auto contro un muro nella notte, muore 21enne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Un 21enne di Avio è morto in un incidente stradale nella notte in Trentino. Verso l'1.30, l''auto su cui il giovane viaggiava assieme ad altre due persone è uscita di strada ad Isera impattando violentemente contro un muro.

Il 21enne, seduto sul sedile posteriore, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo a diversi metri di distanza, morendo sul colpo. Le altre due persone hanno invece riportato gravi ferite ma non sembrano essere in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche la polizia stradale ed i vigili del fuoco. (ANSA).