Droga: arrestato commerciante spacciatore a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - Agenti della Questura di Bolzano hanno arrestato un cittadino straniero per spaccio di droga.

Dopo averlo trovato in possesso di una modesta quantità di cocaina a seguito di controlli ordinari, i poliziotti hanno perquisito il negozio che gestisce, trovando complessivamente 339 grammi di cocaina, 1.044 grammi di hashish e la somma di 4.400 Euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato in fragranza. La droga è stata sequestrata.

La polizia ha poi arrestato un cittadino tunisino di 47 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per nove furti aggravati commessi tra aprile e giugno di quest'anno a Bolzano in esercizi commerciali durante le ore notturne.

Infine gli agenti del Commissariato del Brennero hanno arrestato un cittadino marocchino privo di documenti di identità, che in treno cercava di entrare in Italia. L'uomo, capito che gli agenti lo avrebbero ricondotto in Austria, ha reagito violentemente, provocando anche delle lesioni agli agenti di polizia. Per questo motivo veniva tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Bolzano. (ANSA).