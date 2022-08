Incendio discarica Trento: inquinanti anche in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - A causa dell'incendio alla discarica di Trento anche in Alto Adige sonoa rrivati inquinanti trasportati dal vento. Durante i picchi si sono registrati degli aumenti di PM10 di circa 80 mg/m3 a Cortina, di 50-60 mg/m3 nella zona di Egna e di circa 20 mg/m3 a Bolzano. I picchi - precisa la Provincia di Bolzano - hanno avuto una durata inferiore all'ora in Bassa Atesina, e compresa fra 1 e 2 ore nella conca di Bolzano. Nella tarda serata le concentrazioni di PM10 sono tornate a valori normali.

Il fumo prodotto dai rifiuti ingombranti bruciati è stato spinto dal vento verso nord, inizialmente arrivando in Piana Rotaliana e quindi in Bassa Atesina, per poi risalire fino a Bolzano. Questo percorso è evidenziato dall'andamento delle polveri fini misurate presso le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Provincia di Bolzano, ed è coerente con i dati misurati dai colleghi trentini. I picchi sono stati registrati in modo evidente prima a Cortina sulla Strada del Vino, poi a Egna, poi a Laives e quindi a Bolzano, con valori via via decrescenti spostandosi verso Nord.

