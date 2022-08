Incendio discarica Trento, attenzione a frutta e verdura

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Decade la raccomandazione di tenere le finestre chiuse nelle aree interessate nelle scorse ore dal fumo sprigionato in seguito all'incendio che ha interessato la discarica di Ischia Podetti a Trento. Per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura presenti in orti e giardini, l'invito alla popolazione è invece quello di lavare accuratamente con l'acqua i prodotti. Nessuna prescrizione per la frequentazione delle aree pubbliche come parchi e piscine, con l'opportuna raccomandazione della pulizia delle mani.

Il punto sulla situazione è stato fatto nel corso della riunione tecnica ospitata nella sala operativa del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e coordinata dal comandante Ilenia Lazzeri. Presenti i rappresentanti di Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari, Dipartimento Protezione civile, Agenzia provinciale per l'ambiente, Agenzia per la depurazione, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Servizio agricoltura, Fondazione Edmund Mach, Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, Polizia locale di Trento Monte Bondone e Comune di Trento.

Alla luce dello spegnimento dell'incendio - sottolinea la Provincia di Trento - è stata stabilita inoltre la riapertura della ciclabile che era stata chiusa in via precauzionale dal personale del Corpo forestale e dalla Polizia locale. L'area continua ad essere presidiata dai Vigili del fuoco, affinché gli operatori possano intervenire tempestivamente qualora si sprigionassero nuovi roghi. Sono in corso le analisi sui campioni di terreno e prodotti vegetali interessati dalla nube che si è sprigionata nelle scorse ore. (ANSA).