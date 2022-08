Domato dai vigili del fuoco l'incendio in discarica a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - È stato domato l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nella discarica di Ischia Podetti a Trento. I vigili del fuoco, utilizzando l'acqua del vicino fiume Adige, hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme che hanno interessato 560 tonnellate di materiale ingombrante che si trovava nella parte centrale del deposito. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Contestualmente saranno compiuti gli approfondimenti necessari da parte dell'Appa.

Sono stati impegnati oltre 80 vigili del fuoco appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari di Cognola, Gardolo, Fornace, Lavis, Meano, Ravina, Romagnano, Vigolo Baselga, Sardagna e Sopramonte.

Visto il vento e la tipologia di materiale bruciato, la Protezione civile ha consigliato di tenere le finestre delle abitazioni chiuse, soprattutto nelle zone a nord della discarica. Un suggerimento esteso anche ai residenti in Bassa Atesina.

L'area viene illuminata con le fotoelettriche per monitorare la situazione ed eventuali piccoli focolai. L'accesso alla ciclabile sarà interdetto alla cittadinanza anche nelle prossime ore, alla luce del denso fumo che continua a investire la zona.

Terna ha riattivato la linea elettrica che passa in prossimità della discarica. (ANSA).