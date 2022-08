Covid: una vittima in Trentino, 334 nuovi casi di positività

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Il bollettino Covid odierno dell'Azienda sanitaria riporta il decesso di una persona. Si tratta di un uomo, novantenne, non vaccinato e non affetto da altre patologie. I nuovi casi sono 334. Di questi, 11 sono stati rilevati al molecolare (su 172 test effettuati) e 323 all'antigenico (su 1492 test effettuati). I pazienti ricoverati sono 66, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata - termina la nota dell'Azienda sanitaria - sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. (ANSA).