Incidente col parapendio a Plan de Corones

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - In mattinata verso le ore 10 a Plan de Corones si è verificato un incidente con un parapendio.

Il pilota ha riportato ferite di media entità. Sono intervenuti l'elicottero di emergenza Pelikan 2 e il soccorso alpino. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano.

Sulla strada per il Passo dello Stelvio nel sesto tornante poco dopo le ore 10 si è verificato un incidente con una moto.

Il motociclista è caduto riportando ferite non gravi. E' intervenuto l'elicottero di emergenza dell'Aiut Alpin. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Merano. I carabinieri hanno rilevato l'incidente.

Al Latemar alle ore 11 è stata soccorsa una persona che ha riportato ferite lievi a seguito di una caduta. La persona ferita è stata trasportata con l'elicottero di emergenza Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano. E' intervenuto anche il soccorso alpino. (ANSA).