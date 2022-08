Incendio in discarica Trento, in fiamme rifiuti ingombranti

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Le fiamme nella discarica di Ischia Podetti a Trento avrebbero attaccato del materiale ingombrante depositato, secondo le prime informazioni, in una zona del piazzale. La combustione sta producendo molto fumo denso ed i vigili del fuoco, accorsi numerosi sul posto con mezzi e squadre di specialisti, raccomandano alla popolazione di tenere le finestre chiuse perché il vento sta portando la colonna di fumo verso alcune zone abitate in direzione nord, soprattutto verso Meano e Lavis.

Sul posto anche i tecnici dell'Appa, nonché forestali, forze dell'ordine, polizia municipale e sanitari del 118 Trentino emergenza. La Provincia autonoma di Trento raccomanda inoltre di evitare di transitare nella zona, salvo per necessità, fino alla conclusione dell'evento di cui sarà data puntuale comunicazione.

