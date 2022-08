Incendio a Frangarto, spento senza l'ausilio dell'elicottero

(ANSA) - BOLZANO, 09 AGO - Un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato in tarda mattinata verso le ore 11.30 nel bosco sopra Frangarto presso Bolzano. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona e il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. L'incendio è stato spento senza l'ausilio dell'elicottero.

Si suppone che anche questa volta sia stata opera del piromane che da metà luglio ha colpito diverse volte a Bolzano e dintorni. Non sono stati trovati inneschi, ma è si ipotizza che l'uomo abbia usato una sostanza che non lascia traccia, per attizzare il fuoco in una zona non molto battuta nel bosco.

(ANSA).