Bagnante scompare nel lago di Lavarone, in corso le ricerche

(ANSA) - TRENTO, 09 AGO - È in corso un intervento di ricerca dei vigili del fuoco per una persona scomparsa nel lago di Lavarone. L'allarme per il mancato rientro di un bagnante è scattato poco prima delle 16.

I vigili del fuoco volontari di Lavarone, assieme al nucleo sommozzatori del corpo permanente di Trento (arrivato in elicottero) e ai volontari di Calceranica, stanno scandagliando le acque del lago. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Trentino emergenza e le forze dell'ordine. (ANSA).