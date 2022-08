A22: firmato protocollo per stazione barriera del Brennero

(ANSA) - TRENTO, 03 AGO - È stato sottoscritto il protocollo quadro per formalizzare la collaborazione tra Autostrada del Brennero-A22, le Procure della Repubblica di Trento e Bolzano e l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli (Adm) per organizzare l'attività interforze nel nuovo centro di controllo per mezzi pesanti, in fase di realizzazione a lato della barriera del Brennero, a Vipiteno. Il testo - informa una nota - si pone tre obiettivi: garantire un presidio di sicurezza alla circolazione in autostrada, facilitare l'azione di contrasto alla criminalità che utilizza il valico del Brennero e scoraggiare ogni forma di illecito legato ai trasporti lungo l'autostrada.

Il protocollo è stato firmato dal procuratore della Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante, dal procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, dall'amministratore delegato di A22, Diego Cattoni e dal direttore interprovinciale di Adm di Bolzano e Trento Stefano Girardello.

I lavori per il nuovo centro si concluderanno la prossima estate. È in fase di costruzione, all'interno di un'area di 12.000 metri quadrati, una stazione di tre piani, lunga 40 metri. Sarà dotata di banchine, fosse di ispezione, passerella per le ispezioni dall'alto, pese a pedana, sistema di controllo dei fumi, delle frenate e dell'assetto. La stazione sarà dotata anche di moduli di preselezione in grado di controllare dinamicamente peso e targa, in modo da avviare automaticamente all'ispezione. Il centro sarà in grado di garantire 24 ore su 24 di operatività.

La struttura di Vipiteno andrà ad aggiungersi ad al centro mobile di revisione (operativo dal 2006) e alla stazione di controllo presente sull'area di servizio Paganella est (operativa da inizio 2016). (ANSA).