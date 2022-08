Provincia Bolzano paga 2.000 euro per ogni apprendista

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - In Provincia di Bolzano aziende che assumono apprendisti e li accompagnano durante tutta la formazione riceveranno duemila euro. Lo ha stabilito la giunta provinciale. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher, si tratta di una misura per fare fronte alla sempre più crescente carenza di personale qualificato. (ANSA).