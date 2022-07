Tirolo: la nipote di Eva Klotz si candida con la Fpoe

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Gudrun Kofler, nipote della ex consigliera altoatesina Eva Klotz, si presenta il 25 settembre alle elezioni del land Tirolo sulla lista della Fpö. Kofler, che è originaria dell'Alto Adige e vive da tempo in Austria, secondo il partito, ha buone possibilità di essere eletta, occupando la settima posizione sulla lista. "Con questo passaggio del testimone la lotta per la libertà del Sudtirolo passa alla terza generazione della famiglia Klotz", scrive il partito in una nota, ricordando la figura di Jörg Klotz, il padre di Eva, una delle figure di spicco degli attentati negli anni Sessanta. In caso di elezioni la nipote della 'pasionaria' del Sudtirolo vuole "portare avanti l'impegno per la riunificazione del Tirolo" della zia. "L'obiettivo resta il Tirolo unito nella patria Austria", ribadisce. (ANSA).