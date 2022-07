Nel Benin nasce "il pozzo del dialogo"

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Atchampioun è un piccolo villaggio del Benin, Africa Occidentale. Vi convivono pacificamente persone di lingua e religione diverse. Alcuni parlano lo yom, altri il ditammari. Una parte professa la religione islamica, altri sono cristiani cattolici o evangelici. In una realtà come questa un pozzo diventa luogo di incontro e anche di dialogo. Il punto d'acqua sarà realizzato dalla Caritas diocesana di Djougou col sostegno del Pozzo di Giacobbe.

I pozzi favoriscono il dialogo, conferma padre Pacome, direttore della Caritas che racconta: "Recentemente l'Imam di Djougou ha lodato questo nostro modo di testimoniare fede, fratellanza e amicizia con tutti. La nostra acqua è davvero per tutti, senza alcuna distinzione". (ANSA).